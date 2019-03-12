Катя Ростовцева записала песню для бразильского карнавала

По реакции залов и многочисленным отзывам можно однозначно сказать, что тур прошёл успешно. Татьяна Буланова исполнила свои легендарные хиты, такие как «Не плачь», «Мой сон», «Нежность», «Ясный мой свет» и др. Гости концерта и плакали, и смеялись. Под некоторые песни невозможно было усидеть на месте, поэтому к концу каждого концерта в проходах собиралась толпа танцующих.

