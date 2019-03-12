Катя Ростовцева записала песню для бразильского карнавала

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Страстоцвет съедобный - так по-научному мог бы называться комедийный фильм про романтические приключения весёлой парочки на тропических островах. Пожалуй, это описание лучше всего определяет сюжет новой песни Кати Ростовцевой.

Для кого-то тропический фрукт, а для кого-то - цветок. Катя Ростовцева спела про то, что по достоинству оценят и мужчины, и женщины. Маракуйя, растение родом из Южной Америки (Бразилии, Аргентины, Парагвая), стала героем новой песни Кати Ростовцевой.

«Слушая зажигательную новинку, сразу ощущаешь теплый песок под ногами, легкий тропический ветер, запах моря, сладость свежих фруктов. А потом еще долго напеваешь ее мотив и невольно повторяешь: «Маракуйя, маракуйя…», - так пишет сама Катя о премьере в социальных сетях.

Катя Ростовцева - Маракуйя
Катя Ростовцева - Маракуйя

Страстоцвет съедобный - вечнозелёная тропическая лиана, вид растений из рода Страстоцвет (Passiflora) семейства Страстоцветные (Passifloraceae). Полностью созревшие плоды которого пригодны в пищу. Съедобные плоды этих растений известны как маракуйя.

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