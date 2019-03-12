Катя Ростовцева записала песню для бразильского карнавала

Для кого-то тропический фрукт, а для кого-то - цветок. Катя Ростовцева спела про то, что по достоинству оценят и мужчины, и женщины. Маракуйя, растение родом из Южной Америки (Бразилии, Аргентины, Парагвая), стала героем новой песни Кати Ростовцевой.
«Слушая зажигательную новинку, сразу ощущаешь теплый песок под ногами, легкий тропический ветер, запах моря, сладость свежих фруктов. А потом еще долго напеваешь ее мотив и невольно повторяешь: «Маракуйя, маракуйя…», - так пишет сама Катя о премьере в социальных сетях.
Страстоцвет съедобный - вечнозелёная тропическая лиана, вид растений из рода Страстоцвет (Passiflora) семейства Страстоцветные (Passifloraceae). Полностью созревшие плоды которого пригодны в пищу. Съедобные плоды этих растений известны как маракуйя.
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