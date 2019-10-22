Катя Ростовцева спела про Галкина с Пугачевой

Песня «Добровольный плен» уже звучит на Русском Радио, на Радио Дача и других радиостанциях. Она о двух людях, которые не представляют своей жизни друг без друга, прямо как «Мастер и Маргарита, Пьер и Наташа Ростова, Адонис и Афродита». Да, песня наполнена метафорами и образами, которые создают игривое настроение и легкость восприятия.

Но самой знаковой персоной этой песни стала Алла Борисовна Пугачёва. Строчка «Галкин ты, ну а я Пугачёва» просто не может не запомниться и не зацепить слушателя, ведь это самая яркая пара отечественного шоу-бизнеса, за которой следит абсолютно каждый.

«Изначально цели использовать громкие фамилии у меня не было, - делится своими мыслями автор всех песен Кати Ростовцевой Ольга Морозова. - Всё получилось абсолютно случайно. Дело в том, что Катю в школе часто путали с Наташей Ростовой, она несколько раз об этом рассказывала. И поэтому я не могла не включить этих персонажей в эту шутливую песню. И тут же всплыла рифма к фамилии Ростова. Пугачёва! Так, у нас появилась песня про Аллу Борисовну с Максимом Галкиным. Их любовная история не может оставить равнодушным никого».



Катя Ростовцева - Добровольный плен

А уже 30 октября состоится премьера клипа на эту песню. Как рассказывает сама Катя:

«Это были съемки настоящего боевика или триллера – мы стреляли из автоматов, были привлечены каскадеры для сложных трюков, снимались ожесточенные драки. На площадку был завезён целый арсенал оружия, выдавались специальные наушники, чтобы не повредить уши, потому что было очень громко. Всё происходило на заброшенном заводе, что придавало особенный антураж».

Клип обещает быть захватывающим и интересным. Премьера 30 октября.