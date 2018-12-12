Катя Ростовцева: «В Питере – кофе пить!»

На YouTube-канале звезды эфиров Русского Радио, Дорожного Радио и Радио Шансон состоялась премьера нового видео «Кофе с собой», который поклонники певицы признали невероятно добрым, позитивным, и воодушевляющим клипом. Над созданием клипа работала команда «Радио Родных Дорог Продакшн».

«Было очень холодно, но ради такого результата, я готова мёрзнуть ещё», - делится своими впечатлениями о клипе Катя Ростовцева.



Катя Ростовцева

По настроению клипа и не скажешь, что главная героиня могла испытывать дискомфорт во время съемок – белая и воздушная Катя с улыбкой и счастливыми глазами гуляет по Петербургу, дурачится, смеется и несёт горячий кофе главным мужчинам в своей жизни – своему отцу и своему любимому человеку.

Роль отца главной героини сыграл настоящий капитан полиции УГИБДД ГУ МВД России по г. СПб и ЛО. Яркими нотами музыкального видео стали и уличные музыканты (группа Fruit Street Band), которые являются неотъемлемой частью культуры Санкт-Петербурга. «Мы с Катей прошлись по Невскому и выбрали самых красивых ребят. Вы видите их в нашем клипе!», - рассказывает Анастасия Морозова, директор Кати Ростовцевой.

Благодаря поклонникам Кати Ростовцевой получилось обыграть многократно повторяющееся в песне слово «ТЫ». За пару недель до премьеры в социальных сетях Кати Ростовцевой был опубликован призыв принять участие в съёмках и снять любительское видео с табличкой «ТЫ» в своём городе. В результате героями клипа стали люди из 11 разных городов и из пяти стран мира. Даже из Африки!

Этот красивый и креативный клип – результат сотрудничества Кати с командой «Радио Родных Дорог». Молодая, активно развивающаяся радиокомпания, вещающая в 39 городах России, дебютировала в жанре музыкального видео. По просьбе команды артистки была создана рабочая группа, которая придумала идею клипа и воплотила ее в жизнь.

«Видео «Кофе с собой» - наша первая профессиональная работа в сфере продакшена клипов, это интересный опыт и, судя по многочисленным отзывам, мы имеем успешную работу в нашем портфолио, которой можно гордиться» - комментирует Александр Филиппов, программный директор Радио Родных Дорог.