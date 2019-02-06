Катя Ростовцева рассказала о самом лучшем подарке на 14 февраля

Поклонники певицы в соцсетях пишут, что песня получилась модной и зажигательной.

«У нас уже выпущено несколько радийных синглов, а в сумме сделано более 80 песен, но могу однозначно сказать, что эта песня отличается от остальных. Думаю, что из неё вполне может получиться хит», - отмечает Ольга Морозова, автор почти всех песен Кати Ростовцевой.

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/6740574'>Накажи меня нежностью</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/5487199'>Катя Ростовцева</a> на Яндекс.Музыке

Это уже четвертый по счету сингл Кати, который попал в ротацию на Русское Радио. Другими песнями стали «Атеистка», «Хочу твою фамилию» и «Кофе с собой».

«Когда мы начали готовить эту песню, я сразу в неё влюбилась, такой песни у нас еще точно не было. Надеюсь, в неё влюбятся и мои слушатели» - делится своими эмоциями сама Катя Ростовцева.



Катя Ростовцева

Катя Ростовцева – звезда эфиров федеральных радиостанций: Русское Радио, Дорожное Радио, Радио Дача, Радио Шансон, Милицейская волна, Радио Родных Дорог и др. Выступление Кати в декабре было впервые показано на Первом канале, записываются новые песни, готовятся новые клипы.

Песня уже доступна на всех цифровых площадках: http://smarturl.it/nezhnost