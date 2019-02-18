Крид, Билан и Киркоров - любимые артисты россиян

Каждой второй совершеннолетний житель России ежедневно прослушивает музыку, а среди респондентов в возрасте от 18 до 24-х лет их доля еще выше (51% и 75% соответственно). Молодежь предпочитает поп-музыку, хип-хоп и рэп, в то время как россияне старших возрастов слушают советскую эстраду, народные песни и шансон. Насилие и наркотики – среди основных тем, которые должны табуироваться в творчестве (46% и 41%).

Музыку каких жанров вы слушаете?





Назовите вашего любимого певца, исполнителя, музыкальную группу?





Десять наиболее любимых исполнителей и групп среди возрастных когорт





Есть ли такие темы, которых музыкантам, художникам, режиссерам лучше не касаться в своем творчестве?





Опрос проведен 13–19 декабря 2018 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных.