Послание в бутылке для Natalia Oreiro дошло адресату

«Моя любимая певица и актриса Мариса Наталья Орейро. Я ее очень люблю и хочу, чтобы она узнала обо мне. Кто это найдет, покажите всем! Я хочу быть знаменитой. Я люблю петь», - было сказано в записке.

В послании стояла и дата – ноябрь 2002 года. Находку тут же опубликовали в соцсетях – и вскоре нашлась и автор послания. За прошедшие годы Оля выросла и стала зубным врачом, однако звездой нулевых восхищается до сих пор, передаёт РенТВ.



Natalia Oreiro

До Натальи Орейро тоже дошло содержание записки из прошлого. Певица была настолько впечатлена этой историей, что записала для Ольги видеообращение.

«Будь собой и, пожалуйста, не прекращай петь! Возможно, когда-нибудь мы споем вместе! Спасибо большое! Я тебя люблю! До свиданья!» - пожелала знаменитость.