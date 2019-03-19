Natalia Oreiro: Я чувствую себя почти русской!

Тур "Unforgettable" стартовал 16 марта в Кишиневе. По словам певицы, первый концерт прошел замечательно.

В России концерты пройдут в 13 городах. Московское выступление состоится 28 марта в Крокус Сити Холле. Завершатся гастроли 16 апреля в Воронеже, пишет РИА «Новости».

Орейро отметила, что раньше уже бывала в некоторых городах, где ей предстоит выступать.



Natalia Oreiro

"Тур называется "Незабываемый", потому что впервые я работаю с русской командой: музыканты и танцоры русские, - пояснила Орейро. - Я считаю, что это некая благодарность за ту любовь, которую чувствую в России. Я чувствую себя почти русской, почему бы не выступить с русской командой?"

Она отметила, что звукооператоры и концертный директор приехали вместе с ней.

Тур Орейро посвящен космосу. Артистка рассказала, что это показалось ей хорошей идей, так как тур проходит в России – космической державе и, в частности, в апреле – захватывает День космонавтики. В сет-лист выступлений войдут как хиты Cambio Dolor, Rio De La Plata, Huracan и Me Muero De Amor, так и новинки.

"Cambio Dolor я буду завершать концерты в этом туре, потому что, безусловно, она очень значимая, ее все помнят по "Дикому ангелу". Me Muero De Amor - это также очень эмоциональная для меня композиция. Также меня часто просят исполнить Valor, в этот раз буду играть ее на укулеле", - отметила артистка.

Орейро призналась, что ближе всех ей песни Que Digan Lo Que Queran и Rio De La Plata, рассказывающая о ее Родине.

Орейро по традиции сама участвовала в создании костюмов для тура.

"В детстве я училась на курсах кройки и шитья, мне всегда нравилось заниматься дизайном. Поэтому для своих шоу я всегда сама придумываю костюмы", - поделилась она.

Наталия Орейро стала широко известна в России благодаря главной роли в сериале "Дикий ангел".