Полину Гагарину обвинили в двойном плагиате Натальи Орейро

24 мая должен выйти трек вокалистки «Ангелы в танце», и Гагарина ожидает, что он станет хитом. Однако поклонники артистки сомневаются в новаторстве идей Полины: оценив обложку сингла, подписчики заключили, что она очень напоминает постер к альбому уругвайской звезды Наталии Орейро.

На обложке третьей пластинки Орейро запечатлена в образе темного архангела: черные крылья, красные сапожки, яркий цвет волос. На голове певицы сияет нимб. На новом снимке для авторского сингла Полина Гагарина сидит в той же позе, что и Наталия, но за ее спиной изображены золотые перья, пишет StarHit. На кадрах обе артистки обнажены и с вызовом смотрят в камеру. Сначала супруг Гагариной просто поздравил возлюбленную со скорым выходом композиции, но, поняв, что сравнения с зарубежной звездой неизбежны, прокомментировал ситуацию.



Наталья Орейро и Полина Гагарина: плагиат или просто похоже?

«Очень горжусь новой обложкой, которую мы замутили любимой. С Орейро просьба не беспокоить», — обратился Дмитрий Исхаков к поклонникам.

Но подписчики все равно начали искать отличия между снимками кумира Аргентины и российской певицы. «Если бы видели обложку Орейро с альбома Turmalina, откуда Гагарина и слямзила свой образ, то вообще бы офигели», — возмутились пользователи. «Очевидно, фотограф не знал, откуда идеи черпать, ввел в поисковике название песни, где-то проскочил, естественно, «Дикий ангел», а оттуда и Turmalina, вот и вся заслуга бездаря. Да и что тут доказывать», — рассуждали поклонники.

Пластинка Наталии Орейро вышла еще в 2002 году, когда она была на пике популярности благодаря съемкам в сериале. Это был первый альбом артистки на испанском языке. Разумеется, обложка к синглам отражала связь исполнительницы с ролью в «Диком ангеле».



Наталья Орейро и Полина Гагарина: плагиат или просто похоже?

Позднее в Сети появились новые доказательства плагиата Гагариной: ранее певица уже копировала обложку альбома Наталии Орейро, где звезда сериала позирует с цветком. Снимки отличаются только цветовой гаммой.