Natalia Oreiro: Если выбирать между кино и музыкой, я выберу кино

Латиноамериканские артисты популярны в России, потому любовь универсальна. Я вас люблю! Я понимаю, что сейчас сериалы очень популярны, даже популярнее кинофильмов. Мне нравится, когда в них еще и поют. Я знаю, что в России меня знают в основном по сериалу «Дикий Ангел»...



Наталия Орейра

Конечно, уругвайскую певицу, ныне живущую в Аргентине, не могли спросить про футбол и про спетый ею перед чемпионатом мира по футболу неофициальный гимн «United by Love» сразу на трех языках - русском, английском и испанском, и даже с балалайками.

Больше всего я переживала за матч Россия — Уругвай. Я болела за Уругвай, а мой сын — за Россию. Спрашивала его, почему, и он ответил — я же аргентинец. В России получился потрясающий чемпионат. Россия была достойна пройти в финал. Самая настоящая победа — когда удается затронуть сердца своего народа. Именно это сборной России удалось. Для меня было большой честью спеть гимн чемпионата на трех языках, я вложила в него всю свою любовь к русскому народу. Я всегда помнила про детей, которые любят футбол и болеют за свою страну.

С удовольствием Наталия Орейра - звонко, жизнерадостно, страстно - говорит о сериалах.

Сериалы сильно изменились со временем. Раньше они напоминали сказки — бедная девочка, выходящая замуж за принца. А сегодня сериалы показывают более правдивую историю, более независимых женщин, которые защищают своих права. Сериалы становятся более серьезными, реалистичными.

На секунду задумалась Наталия Орейро только над вопросом, какие женщины ее вдохновляют.

Меня вдохновляют матери-одиночки. Им очень трудно воспитывать детей без помощи отца. Мне повезло, что у меня есть муж, и мы вместе воспитываем ребенка. Он сейчас дома, потому что сыну надо ходить в школу, и муж как настоящий мужчина занимается им. Я считаю, что мужчины и женщины обладают равными правами. Я хочу, чтобы мой сын стал счастлив, пусть выбирает любой путь в жизни, лишь бы был счастлив. Я приму любой его выбор. Моя задача сейчас — прививать ему навыки в жизни, чтобы в дальнейшем ему было легче. Но я приму любой его выбор, даже если он захочет стать тунеядцем!

Актриса и певица тепло отозвалась о программе «Вечерний Ургант», где недавно снималась, и высоко оценила мужское обаяние Ивана Урганта. И сразу задумалась над тем, насколько популярность хороша.

Я работаю над тем, чтобы быть лучшей актрисой и певицей, сниматься в хороших фильмах и сериалах, затрагивать социальные идеи. Чтобы люди смеялись и плакали. И при этом каждый день я думаю о своем ребенке. У меня было много везений и удач в жизни. Есть издержки популярности, не всегда удобно, когда тебя узнают на улицах, много перелетов, - но все-таки в моей жизни больше хорошего. Если бы пришлось выбирать между карьерой актрисы и певицы, то я выбрала бы актрису!

О фестивале «Славянский Базар», где она уже успела дважды спеть, у нее самые лучшие впечатления.

Здесь прекрасная сцена, прекрасный свет и замечательные зрители. Но я была только на сцене, сегодня побуду в зале в качестве зрителя. Мне это интересно. У нас в Уругвае и Аргентине есть множество фестивалей, я часто на них выступаю, и мне это очень нравится.

Гуру КЕН

Фото: Лилия ШАРЛОВСКАЯ