Natalia Oreiro сняла клип в Балашихе

Ролик возвращает нас в 90-е годы, пишет 360tv. По сюжету, в российской глубинке есть село с милым русскому уху названием Орейрово, где девушки мечтают стать похожими на Наталью Орейро. Одна строчит письма своему кумиру, другая — скромная библиотекарша — пытается сделать макияж, как у звезды. А третья, наряженная как героиня «Дикого ангела» Милагрос, чинит машины, пока мужчины играют в шашки и не обращают на нее внимания. Атмосфера царит безрадостная.

Все меняется, когда в Орейрово на тракторе приезжает сама актриса. Она встречается со своими фанатками, устраивает девичник и фотографируется на фоне настенного ковра — бессменного символа ушедшей эпохи.