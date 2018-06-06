Natalia Oreiro переоделась в национальную русскую одежду

Об этом исполнительница сообщила журналистам на пресс-конференции.

Орейро в мае представила песню United by love ("Объединенные любовью"), написанную специально к чемпионату мира. Композиция является неофициальным гимном турнира и исполняется на трех языках - английском, испанском и русском. В ходе пресс-конференции был представлен тизер клипа к песне Орейро, где она предстала в традиционной русской одежде.

"Для меня очень большая честь, что меня выбрали для исполнения одной из песен чемпионата мира, потому что для нас в Латинской Америке футбол очень важен, - сказала Орейро. - Идея пришла к нам совместно с ребятами из компании Warner Music, которые знали, что для меня очень важно было спеть на испанском и на русском. Для меня это была мечта, мы снимали клип на моей родине - в Монтевидео, а футбол для уругвайцев - это то, что мы носим в душе. В субботу мы уже увидим целый клип".

Главная идея песни United by love заключается в единстве всех участников чемпионата мира и праздничной атмосфере турнира. "Мне больше всего нравится атмосфера товарищества, гордость футболистов за те страны, которые они представляют. Это важно, ведь многим детям в Латинской Америке спорт помогает добиться лучшей жизни, уйти с улицы, оставить наркотики. Футбол становится целью, с которой дети работают и встают каждое утро, а чемпионат мира - это еще и отличная возможность, чтобы во всем мире узнали, какая замечательная страна Россия и какие здесь теплые и гостеприимные люди", - добавила артистка.

Орейро также сообщила, что с высокой долей вероятности не выступит со своей песней на официальных мероприятиях ЧМ-2018 под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА). "Мне бы очень хотелось [выступить], но это зависит не от меня, а от ФИФА, а у них другие договоренности. Может быть, мы вместе сможем попросить у ФИФА, случиться, конечно, может всякое", - сказала Орейро. "Однако я записала еще одну песню под названием "Мы победим", может быть, мы сделаем новый клип с футболистами России, Уругвая или Аргентины, если они выйдут в финал чемпионата мира", - заключила уругвайская исполнительница.

ТАСС