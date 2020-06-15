Natalia Oreiro ждет российский паспорт

Об этом она сообщила в интервью ТАСС.

"Однажды я пошла в посольство (России в Аргентине - прим. ТАСС) по различным вопросам. Я так много путешествую и имею столько связей с Россией, что меня спросили, хотела бы ли я оформить это официально. Я сказала, что для меня это была бы честь. Так что я заполнила кучу бумаг, которые меня попросили, и это на рассмотрении", - сказала Орейро.



Natalia Oreiro

Певица напомнила, что все началось с шутки, произнесенной год назад в программе Первого канала "Вечерний Ургант".

"Я была в программе Ивана Урганта, и он мне сказал, что я самая русская среди иностранок. Я ему ответила, что у меня нет никаких сомнений. И я сказала, что Путину следовало бы дать мне гражданство. Я сказала это в шутку, а не как просьбу, чтобы это произошло, но конечно, мне очень хотелось бы получить российское гражданство", - подчеркнула она.

Орейро рассказала, что российские поклонники часто дарят ей сувенирные паспорта. "На сегодняшний день у меня много российских паспортов, которые мне подарили поклонники, около 15. Но они не настоящие", - рассказала певица.

Певица рассказала, что запланированный на весну этого года тур по российским городам "20 лет вместе" не состоялся по вине промоутера.

"В действительности у российского организатора возникли финансовые трудности, и он не смог провести турне. Мы обсуждали возможный перенос гастролей на более позднее время, и он до сих пор не решил свои финансовые проблемы. Так что я попросила, чтобы, пожалуйста, вернули стоимость билетов всем людям, которые их купили", - рассказала она, заметив, что также вложила в подготовку шоу деньги, которые ей не вернули.

"Моя связь с Россией так тесна, что, конечно, как только закончится пандемия, я приеду и буду петь там. В итоге мы отметим 21 год вместе", - заверила Орейро.

Певица рассказала об отношении к русскому языку, которым она владеет прекрасно.

"Мне проще понимать русский, чем английский. Большинство людей недоумевает, когда я говорю, что мне больше нравится русский язык, чем английский, что я понимаю русский лучше, чем английский. Нас, особенно латиноамериканцев, в своем роде "бомбардируют" информацией на английском: фильмы, музыка. Иначе говоря, в культурном плане они сделали большую работу, чтобы мы считали английский своим вторым языком. Однако я всегда любила русский. Так что мне не трудно его понимать, говорить на нем".