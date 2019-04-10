Тина Кузнецова бегает за пьяным Дорном

По сюжету героины Кузнецовой с белоснежной косой до пояса гоняется по лесу за нетрезвым пританцовывающим Дорном, пишет Intermedia. Сама исполнительница характеризует песню как «народный танцевальный хаус», передает «Афиша Daily». По словам Тины, изначально эту песню пели на свадьбах в селе Россошки Воронежской области.
— Таким образом девушкам внушали, как точно нельзя себя вести в ситуации, когда мужа дома нет. В ней аккумулированы бешеная экспрессия, отрыв и азарт, но вместе с тем тут есть и мораль, — рассказала певица.
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