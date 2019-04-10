Тина Кузнецова бегает за пьяным Дорном

Фестиваль стартовал в 2003 году усилиями этно-джазового пианиста и культуртрегера Сергея Филатова, и с тех пор проходит 1-2 раза в год, после чего оставляет превосходные видеозаписи, с любовью издаваемые на DVD. «Чтобы можно было показать, что в России есть качественный продукт «с корнями» - качественно задуманный и качественно сыгранный, сведенный, отснятый, смонтированный. Который не стыдно показать и у себя в стране, и за рубежом.

