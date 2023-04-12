Zventa Sventana снова смешали этнику и электронику

В релиз, выпущенный в «VK Музыка», вошло 8 треков в исполнении участников проекта Тины Кузнецовой и Юрия Усачева.

«Это пространство глубины и встреча с самим собой. Музыкальный фольклор Севера и Юга с погружением в авангардную электронику без стилистических границ», - говорится в описании релиза.

По словам создателей, особым украшением пластинки «Звента Свентана» стали песни с экзотическим ладом и разговорные интерлюдии с аутентичным диалектом.



Zventa Sventana

«Тина Кузнецова и Юрий Усачев вновь эклектично сплавляют фактуры, столетия и смыслы, - говорится в аннотации к альбоме. - При этом, оставаясь верными своей фирменной формуле: песни из экспедиционных архивов + современный звук».

Концерты-презентации альбом «Звента Свентана» состоится 22 апреля на сцене московского клуба «Известия Hall» и 26 апреля на сцене петербургского «А2 Спутник».