Супергруппа «Куртки Кобейна» выпустила дебютный альбом

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Помимо Би-2, в проекте принимают участие Диана Арбенина, Ренарс Кауперс (Brainstorm), Леонид Агутин, Brazzaville, Chad Channing (Nirvana), Монеточка, Антон Севидов (Tesla Boy), Анна Чиповская, Manizha, Ace MarCano, Midnight Faces, Zventa Sventana, Юрий Усачёв, Виталий Дубинин («Ария»), Глеб Колядин и Дмитрий Ашман (слушать альбом).

Все участники aka guest stars проекта являются представителями совершенно разных музыкальных направлений – это и рок, и электроника, и хип-хоп etc. Более того, многие из них стали не просто исполнителями сочиненных Би-2 песен, но и их соавторами. Именно этим обуславливается эклектичность композиций, которые невозможно поставить в рамки какого-то одного музыкального жанра.

Мы очень любим музыку британских электронных инди-групп и на наших вечеринках часто включаем мои плейлисты, составленные как раз из их треков. И мне пришло в голову, что было бы круто, если бы такая музыка делалась и на русском языке. Вот мы и решили устроить необычный эксперимент и для его осуществления позвали многих замечательных музыкантов, - говорит Шура Би-2.

Шура Би-2
Шура Би-2

Основными авторами песен являются Би-2, Михаил Карасёв («Нечётный воин»), Олег Чехов и Диана Арбенина.

Запись альбома была сделана в московской студии «Параметрика», сведением в Лондоне занимался Adrian Bushby, а мастеринг пластинки проходил в американской студии Брайана Гарднера и в легендарной лондонской студии Abbey Road. Для создания обложки пластинки была приглашена Елена Шейдлина – фотоблогер и художница.

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