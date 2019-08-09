Супергруппа «Куртки Кобейна» выпустила дебютный альбом

Этот проект, в котором помимо Би-2 всегда принимают участие друзья и коллеги группы по музыкальному цеху, существует уже более 15 лет.





В создании очередной его части, песни для которой были написаны бессменным автором «Нечётного воина» Михаилом Карасёвым, приняли участие: Настя Полева, Варя Демидова, Евгений Маргулис, Андрей Макаревич, Маша Макарова, Валерий Сюткин, Муся Тотибадзе и Елена Кауфман.

