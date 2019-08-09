Супергруппа «Куртки Кобейна» выпустила дебютный альбом

Все участники aka guest stars проекта являются представителями совершенно разных музыкальных направлений – это и рок, и электроника, и хип-хоп etc. Более того, многие из них стали не просто исполнителями сочиненных Би-2 песен, но и их соавторами. Именно этим обуславливается эклектичность композиций, которые невозможно поставить в рамки какого-то одного музыкального жанра.
Мы очень любим музыку британских электронных инди-групп и на наших вечеринках часто включаем мои плейлисты, составленные как раз из их треков. И мне пришло в голову, что было бы круто, если бы такая музыка делалась и на русском языке. Вот мы и решили устроить необычный эксперимент и для его осуществления позвали многих замечательных музыкантов, - говорит Шура Би-2.
Основными авторами песен являются Би-2, Михаил Карасёв («Нечётный воин»), Олег Чехов и Диана Арбенина.
Запись альбома была сделана в московской студии «Параметрика», сведением в Лондоне занимался Adrian Bushby, а мастеринг пластинки проходил в американской студии Брайана Гарднера и в легендарной лондонской студии Abbey Road. Для создания обложки пластинки была приглашена Елена Шейдлина – фотоблогер и художница.
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