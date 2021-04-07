Zventa Sventana выпустила кибер-фолк клип со звездой сериала «Чики»

Варвара Шмыкова в образе Василисы Прекрасной попадает в мир, где русский фольклор сплетается с цифровой реальностью и современным искусством. Ведомая гипнотическим пульсом песни, она в танце проходит языческий ритуал. Героиня съедает аленький цветочек и встречается с хтоническими силами в лице Тины Кузнецовой. Режиссер клипа Роман Холоденко.

Еще до официальной премьеры клип успел получить 2 награды Нью-Йоркского фестиваля Onrios Film Awards в номинациях “Best Art Director” и “Best Song”. Также клип попал в специальный отбор, Silver Selection, премии Berlin Music Video Awards.



Тина Кузнецова

«По звучанию это абсолютно электронный трек. Однако он почти весь построен на моем вокале. Все, кроме баса, скрипки и драм-машины, — обработка голоса. Чтобы сохранить оригинальный музыкальный лад, Юра Усачев использовал бесконечную реверберацию, и все спетые мною ноты слились в единый хор. Именно он и звучит в течение всей песни. Хук-наигрыш на скрипке исполнила моя племянница Агния, первокурсница консерватории», - рассказала Тина Кузнецова.