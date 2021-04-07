Zventa Sventana выпустила кибер-фолк клип со звездой сериала «Чики»

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Группа Zventa Sventana выпустила кибер-фолк клип на песню «На горе мак» со звездой сериала «Чики» Варварой Шмыковой в главной роли (смотреть клип).

Варвара Шмыкова в образе Василисы Прекрасной попадает в мир, где русский фольклор сплетается с цифровой реальностью и современным искусством. Ведомая гипнотическим пульсом песни, она в танце проходит языческий ритуал. Героиня съедает аленький цветочек и встречается с хтоническими силами в лице Тины Кузнецовой. Режиссер клипа Роман Холоденко.

Еще до официальной премьеры клип успел получить 2 награды Нью-Йоркского фестиваля Onrios Film Awards в номинациях “Best Art Director” и “Best Song”. Также клип попал в специальный отбор, Silver Selection, премии Berlin Music Video Awards.

Тина Кузнецова
Тина Кузнецова

«По звучанию это абсолютно электронный трек. Однако он почти весь построен на моем вокале. Все, кроме баса, скрипки и драм-машины, — обработка голоса. Чтобы сохранить оригинальный музыкальный лад, Юра Усачев использовал бесконечную реверберацию, и все спетые мною ноты слились в единый хор. Именно он и звучит в течение всей песни. Хук-наигрыш на скрипке исполнила моя племянница Агния, первокурсница консерватории», - рассказала Тина Кузнецова.

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