Zventa Sventana показала продолжение «Мужа дома нету»

Этот ролик стал продолжением клипа «Мужа дома нету», представленного в начале весны 2019 года. Создатели называют это видео «мистической танцевальной драмой об отношениях».

В новом клипе солистка Zventa Sventana Тина Кузнецова в образе женщины-ветра рассказывает мрачную историю о «независной» (не позавидуешь) и «ню корыстной» (очень корыстной) жене. Холодная и бессердечная, она околдовывает и «иссушает» своего мужа.

Над новым клипом «Сухотушка» работала та же команда, что снимала видео «Мужа дома нету». Режиссером и оператором стал Дмитрий Чернавский, а в главных ролях снялись независимые звезды танцевальной сцены Марина Кущева, Данил Зубков и Анна Турчева.

- «Сухотушка» (сухота) в народной словесности означает тоску, грусть, - говорит Тина Кузнецова. - Такая любовь похожа на полынь: горькая и бесхозная, она ничего не дает. Только лишает человека сил. Сушит его. Я хотела показать весь драматизм подобных отношений через танец. Это идеальное выражение чувств. И знакомство с Мариной Кущевой сразу сняло вопрос об исполнителе главной роли. Ее острый, многогранный язык тела идеально передает все состояния женщины.