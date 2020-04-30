Zventa Sventana спела тульскую песню про кукушку

Как рассказали Intermedia в пресс-службе группы, в основу композиции лег старый городской романс из Тульской области.
— Трек сочетает академическую патетику, минималистичную электронику и почти наивную мелодию, — отметили представители Zventa Sventana.
Художественная концепция проекта — современная адаптация русского фольклора. Тина Кузнецова находит старинные народные песни и сплетает с электроникой, неоклассикой и инди-попом.
— Казалось бы, незатейливая песня. Но ее красота и глубина просто обезоружили меня, — рассуждает Тина Кузнецова. В «Кукушке» звучит предчувствие скорой разлуки и вопрос к природе, вечности, Богу. Когда я увижу своего любимого человека? И вообще случится ли это? Удивительно, как слова этой песни звучат сегодня, в ситуации, когда застыл весь мир...
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