Zventa Sventana спела тульскую песню про кукушку

Этот ролик стал продолжением клипа «Мужа дома нету», представленного в начале весны 2019 года. Создатели называют это видео «мистической танцевальной драмой об отношениях».





В новом клипе солистка Zventa Sventana Тина Кузнецова в образе женщины-ветра рассказывает мрачную историю о «независной» (не позавидуешь) и «ню корыстной» (очень корыстной) жене. Холодная и бессердечная, она околдовывает и «иссушает» своего мужа.

