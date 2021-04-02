Zventa Sventana выпустила новый альбом «На горе мак»

В альбом вошло 8 песен, включая заглавную хитовую «На горе мак». И это снова сплетение танцевальной электроники с фольклором и инди-попом, как и предыдущий альбом «Мужа дома нету» (2019).

Солистка проекта Тина Кузнецова не смогла прокомментировать выход нового релиза, кроме того факта, что она «очень волнуется». Ее муж и саунд-продюсер Юрий Усачев почти не представлен в соцсетях. На сайте проекта также нет упоминания про выход нового альбома. У проекта есть также якобы пиар-менеджер Алиса Шаукерова, но существует ли она в реальности, никому в шоу-бизе неизвестно. Возможно, это фейк для придания солидности электронному проекту.



Zventa Sventana

Будет ли презентация альбома - также неизвестно, солистка умолчала об этом. В целом, альбом записан в чрезвычайно электронном звучании, есть множество духовых партий, но они звучат как семплы, а не живые инструменты (возможно, результат обильной обработки звука).