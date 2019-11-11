Витас вернулся с модным звуком альбома «Бит бомбит»

Релиз пластинки, в которую вошло 12 треков, приурочен к творческому юбилею артиста – в этом году он отмечает 20-летие своей музыкальной карьеры. По словам создателей, этот альбом порадует слушателей необычными композиторскими решениями, хитами, драйвом, модными аранжировками и ритмами.
- Все песни пронизаны мощной энергетикой, красочными ритмами, неожиданными модными аранжировками, драйвом, темпом, светлым, позитивным настроением, – написал на своей странице «ВКонтакте» продюсер Витаса Сергей Пудовкин.
Релиз альбома состоялся на лейбле Creative Media.
Альбом действительно поначалу звучит довольно непривычно для Витаса, он заступает на территорию танцевальной музыки, и хотя использует уже давно избитые решения, звучит все равно практически неузнаваемо. В треке «Подари мне любовь» он похож на Томаса Андерса из Modern Talking, например. Но чем дальше, тем больше привычного Витаса: в «Симфонической» используется его знаменитый вокализ под рояль и оркестр в ритме вальса, затем возвращаются аранжировки из 90-х с неизбежными о-о-о, снова возвращаются актуальные восточные биты в «Космосе», нарочито используются автотьюн в «Делала» и вокодер в «Папарацци» (со смещением ударений до неузнаваемости).
В целом альбом выглядит гораздо более актуальнее, чем предыдущие. Однако свежий звук не привел к созданию новых ярких песен, кажется. Найти репертуар для редкого диапазона и тембра голоса Витаса пока не удается.
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