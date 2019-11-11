Витас вернулся с модным звуком альбома «Бит бомбит»

Релиз пластинки, в которую вошло 12 треков, приурочен к творческому юбилею артиста – в этом году он отмечает 20-летие своей музыкальной карьеры. По словам создателей, этот альбом порадует слушателей необычными композиторскими решениями, хитами, драйвом, модными аранжировками и ритмами.

- Все песни пронизаны мощной энергетикой, красочными ритмами, неожиданными модными аранжировками, драйвом, темпом, светлым, позитивным настроением, – написал на своей странице «ВКонтакте» продюсер Витаса Сергей Пудовкин.

Релиз альбома состоялся на лейбле Creative Media.



Витас

Альбом действительно поначалу звучит довольно непривычно для Витаса, он заступает на территорию танцевальной музыки, и хотя использует уже давно избитые решения, звучит все равно практически неузнаваемо. В треке «Подари мне любовь» он похож на Томаса Андерса из Modern Talking, например. Но чем дальше, тем больше привычного Витаса: в «Симфонической» используется его знаменитый вокализ под рояль и оркестр в ритме вальса, затем возвращаются аранжировки из 90-х с неизбежными о-о-о, снова возвращаются актуальные восточные биты в «Космосе», нарочито используются автотьюн в «Делала» и вокодер в «Папарацци» (со смещением ударений до неузнаваемости).

В целом альбом выглядит гораздо более актуальнее, чем предыдущие. Однако свежий звук не привел к созданию новых ярких песен, кажется. Найти репертуар для редкого диапазона и тембра голоса Витаса пока не удается.