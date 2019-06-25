Витас встретился со своим восковым двойником в Китае

В год 70-летия дружбы Китая и России певец Витас стал Послом доброй воли. В честь этого события он открыл серию мероприятий, посвященных году России в Китае.

В Чэнду состоялся концерт Витаса в честь передачи уникальной красной панды из Китая в московский зоопарк. На следующий день у Витаса состоялась презентация в самом большом музее восковых фигур Китая в городе Гуанчжоу.



Витас с восковой фигурой себя

Витас лицом к лицу познакомился со своей восковой копией, пообщался с многочисленными поклонниками, принимал поздравления и зарядил восковую фигуру своим фирменным фальцетом. На церемонии открытия восковой фигуры было аккредитовано около 600 журналистов. По оценкам организаторов, на встречу со звездой Поднебесной пришли более 5000 фанатов.



Витас с восковой фигурой себя и поклонниками