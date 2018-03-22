Витас устроил стрельбу у своего дома в Барвихе

"Сегодня в Барвихе Виталий Грачев, он же певец Витас, устроил стрельбу из охолощенного пистолета. С певца взяты объяснения в отделе полиции", — сообщил РИА Новости источник в правоохранительных.

Был ли Витас пьяным, как это утверждают в ряде СМИ, источник не уточнил.



Витас

В свою очередь в пресс-службе ГУМВД по Московской области подтвердили, что в Одинцовском районе были слышны хлопки.

"По факту хлопков в Одинцовском районе в отношении мужчины 1979 года рождения проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение", — сказал собеседник агентства.

Официально имя мужчины в полиции не назвали, однако Грачев также родился в 1979-м.