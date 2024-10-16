Витас вернул себе зрение

Как рассказали SHOT в ближайшем окружении певца, несколько месяцев назад у него появились серьёзные проблемы со здоровьем — отслоение сетчатки глаз, что без своевременного хирургического лечения приводит к слепоте. Причина — 30 лет прожекторов, софитов и стробоскопов.



Витас

45-летнему Виталию Грачёву (настоящее имя) провели несколько операций в течение 2,5 месяцев. Всё это время он жил практически в полной темноте, передвигался в солнцезащитных очках, а жена и дочь ни на шаг от него не отходили и во всём поддерживали.

Получайте музыкальные новости первыми в Telegram!



С момента последней операции прошёл месяц, всё это время у Витаса успешно протекала реабилитация. Сейчас, по словам близких, он полностью исцелился, прекрасно всё видит и очень благодарит российских врачей.

Теперь артисту противопоказаны всякие световые лазерные штуки, придётся учитывать это в дальнейших выступлениях. Ближайший концерт у него — в китайском Гуанчжоу в ноябре.