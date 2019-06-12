Витасу откроют 555-ю восковую фигуру в Китае

В этот день состоится презентация нового концертного тура Витас «2020». В рамках тура спланировано 30 крупнейших стадионов Китайской народной республики, Южной Кореи, Японии и Филиппин. Старт тура - 7 августа в городе Чунцин.



Витас

19 июня в Китае в городе Чэнду состоится церемония, посвященная вывозу чёрной панды из Китая в Россию. В рамках торжественной церемонии выступит певец Витас. Он представит песню, посвящённую панде, и споет 20-минутную программу.

С этого дня Витас станет официальным послом доброй воли в год 70-летия установления дружбы между Россией и Китаем.