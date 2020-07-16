Витас спел дуэтом с Wang Yun

В год 70-летия дружбы Китая и России певец Витас стал Послом доброй воли. В честь этого события он открыл серию мероприятий, посвященных году России в Китае.





В Чэнду состоялся концерт Витаса в честь передачи уникальной красной панды из Китая в московский зоопарк. На следующий день у Витаса состоялась презентация в самом большом музее восковых фигур Китая в городе Гуанчжоу.

