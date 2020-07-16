Витас спел дуэтом с Wang Yun

Опубликовано пользователем

Витас представил совместный трек с китайским исполнителем Wang Yun «Навстречу солнцу» (слушать песню).

— Наши голоса очень хорошо звучат вместе, но по-разному, каждый голос узнаваем по-своему, — говорит артист. — Сейчас 2020 год, и я с удовольствием отмечаю 20-летие своей творческой деятельности и знакомства с вами, мои дорогие и любимые зрители. Поэтому я с нетерпением жду нашей совместной с Wang Yun, надеюсь, вам все понравится и вы получите массу удовольствия от прослушивания.

Композицию артисты исполняют на китайском языке, что не помешало русскоязычным поклонникам Витаса оценить новинку, пишет Intermedia.

Витас
Витас

— Спасибо. Слов не понял, но в душе защемило, — говорится в одном из комментариев к ролику на YouTube.

Быстрый поиск: 