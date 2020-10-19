У Витаса умер отец

Владас Грачев провел шесть месяцев в борьбе с тяжелой болезнью. Он умер в кругу родных и близких, сообщает пресс-служба ПЦ Сергея Пудовкина.
«К сожалению, в связи с закрытием границ и невозможностью приезда в Одессу, Витас не сможет принять участие в церемонии похорон», - сообщили в пресс-службе.
Владас Аркадьевич Грачёв родился 16 декабря 1947 г. Сын Виталий (будущий Витас) родился у него и жены Светланы Гранковской 19 февраля 1979 в Даугавпилсе.
Витас (Виталий Грачев) является гражданином Украины, зарегистрирован в Одессе, живёт в Подмосковье.
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