Целая вселенная в наушниках: топ-5 бессмертных рок-хитов, которые переносят в прошлое

Некоторые модели обладают настолько высокими шумоизоляционными свойствами, что создают атмосферу полного уединения для пользователя.

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Какие бессмертные рок-хиты идеально подходят для прослушивания в закрытых наушниках?

Personal Jesus

Это творение Depeche Mode смело можно относить к категории всегда актуальных песен.

Секрет успеха композиции максимально прост: она сочетает в себе потрясающий вокал, удачное и запоминающееся музыкальное сопровождение и глубокий смысл.

Поражает и универсальность песни. Она вполне уместно звучит на рок-пати, отлично справляется с ролью рингтона и, разумеется, идеально подходит для прослушивания в хороших наушниках.

Nothing Else Matters

Уже почти 30 лет эта рок-баллада неизменно фигурирует в различных рейтингах лучших рок-произведений всех времен и народов. Слушать ее можно как в «каноническом» исполнении группы Metallica, так и в исполнении многих других популярных певцов и коллективов. На просторах интернета доступны десятки (если не сотни) удачных кавер-версий композиции.

Bohemian Rhapsody

Если что-то и будет существовать на этой планете всегда, то это, безусловно, «Богемская рапсодия» в исполнении Queen. Глубоко, чувственно, «роково» – именно так звучит этот шедевр музыкального искусства. Во время прослушивания им и впрямь не хочется делиться ни с кем, даже несмотря на осознание того, что хиты Queen слушают миллиарды людей по всему миру.

Smells Like Teen Spirit

Без этого произведения Нирваны список лучших рок-песен точно был бы неполным. По количеству каверов оно обгоняет многие другие известные на весь мир синглы. И все-таки в исполнении Курта Кобейна песня звучит по-особенному.

Wind of Change

Невозможно представить список рок-рекомендаций и без композиций группы Scorpions. Сама по себе песня под названием «Ветер перемен» звучит великолепно. Однако стоит изучить ее текст и историю появления – и новые эмоции во время прослушивания гарантированы.

Эти вечные хиты обязательно должны быть в плейлистах поклонников рока. Без них невозможно осознать всю картину становления и популяризации любимого жанра.