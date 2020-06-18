Глюкоза устроила фэшн-показ из клипа

Режиссер - Данила Головкин, DOP - Влад Опельянц.

«Тем не менее, ты чем темнее, тем белей», - глубокомысленно поет Глюкоза.

В новом клипе певица сменила множество различных образов. Ее можно увидеть с распущенными длинными волосами, пышными кудрями и гладкой прической с пучком. По словам Глюкозы, в этом клипе решили показать модные фэшн-образы через призму взаимоотношении между мужчиной и женщиной.



Глюкоза

- Женщина может быть дерзкой и сексуальной, местами воинственной в своих взглядах и поступках, но в то же время нежной, мягкой, игривой и легкомысленной, - написала исполнительница.