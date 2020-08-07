Глюкозу выгнали из Украины за концерты в Крыму

По данным погранслужбы Украины, вчера гражданку РФ остановили в киевском аэропорту "Борисполь", она прибыла рейсом из Минска.

"Сама гражданка оказалась российской певицей, которая выступает под псевдонимом "Глюкоза" и в Крым неоднократно ездила на концерты и вечеринки. В ходе общения иностранка постоянно путалась в своих ответах, в частности, в начале отметила, что в Крыму последний раз была только в 2013 году", - говорится в сообщении.



Глюкоза

Как отмечается, певица планировала попасть на Украину в личных целях.

"За нарушение требований закона Украины "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины" россиянке запретили въезд в Украину на 3 года. С соответствующим штампом в документе она вылетела обратным рейсом в Белоруссию", - добавили в погранслужбе.

Напомним, Россия забрала Крым у Украины после непризнанного мировым сообществом референдума. Для артистов выступление в отобранном у Украины Крыме означает гарантированный запрет на въезд в эту страну.