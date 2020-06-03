Иван Дорн мечет молнии в клипе Wasted

В клипе Иван является персонажем некой игры или дополненной реальности. Он двигается в странном танце, горит в огне, рассыпается на искры, мечет молнии и лазерные лучи и демонстрирует другие суперспособности, вплоть до левитации, под рваный фанковый ритм.

Режиссером клипа стал Денис Щукин, а над компьютерной графикой трудилась международная команда аниматоров из Украины, России, Испании, Канады и США. Самого Дорна два дня снимали в киевской студии в костюме с технологией «захвата движения» (motion capture).



Иван Дорн

- Я поверил в это, только когда зашел в Киеве в кинопавильон, где на меня надели этот черный костюм с шариками, я начал двигаться и понял, что происходит что-то невероятное, - говорит Дорн. - Я чувствую себя каким-то голливудским актером: то есть моими движениями сможет двигаться кто угодно, даже Шварценеггер или Сталлоне. Просто анимацией, эффектами мы можем смоделировать его с моими движениями! За то время, что мы работали над этим клипом, многие выпустили свои мультипликационные видео — но так качественно еще не делал никто!