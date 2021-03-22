Иван Дорн сделает новую аранжировку «Водным лыжам» в «Ну, погоди!»

Композиция «Водные лыжи» написана венгерским композитором Тамашем Деаком. Авторская версия Дорна будет открывать каждую серию перезапуска сериала о погоне Волка за неуловимым Зайцем, которую готовит "Союзмультфильм", сообщила его пресс-служба. Помимо музыкального оформления заставки, авторы музыкального издательства Masterskaya Ивана Дорна работают и над другими композициями к проекту.

По словам музыканта, работа над "Ну, погоди!" – его первый опыт участия в анимационном производстве. Он отнесся к процессу с большим интересом: знаменитый мультсериал – один из его любимых. При работе над аранжировкой "Водных лыж" музыкант стремился "сохранить аутентичность и атмосферу знаменитой композиции, придав ей новое звучание".

«В работе над музыкой мне очень помогала сама анимация – она задавала такую приподнятую, понятную и ясную атмосферу, что и искать мотивы долго не приходилось! Плюс очень сильно помогали референсы режиссера и творческой команды, которые мы старались написать, если и не близко, то как минимум в той же атмосфере. Мы изначально поставили себе задачу – уважать корни, а именно произведение Тамаша Деака – абсолютно гениальнейшего композитора, который умудрился не только поставить на уши советских детей, но и на ноги венгерский джаз», - говорит Дорн.



Иван Дорн

По словам музыканта, у "звука будет современная фактура". Певец также выразил уверенность, что современные дети полюбят новый "Ну, погоди!" и мультфильм тоже станет культовым.

«Из всех популярных исполнителей именно стиль Ивана Дорна – мелодичный, экспериментальный и в то же время с хорошей долей иронии – больше всего подошел для нашего нового сериала. "Ну, погоди!" всегда представлял музыкальный "хит парад" своего времени, и мы уверены, что музыканты студии Masterskaya также прекрасно чувствуют дух сегодняшнего дня: их композиции очень гармонично дополняют наш проект», – цитирует пресс-служба генпродюсера "Союзмультфильма" Юлию Осетинскую.

Работу над перезапуском мультсериала "Ну, погоди!" киностудия начала в 2020 году. Выполненный в технике 3D, новый проект не будет прямым продолжением классического фильма, а представит новые сюжеты о приключениях Волка и Зайца, которых озвучивают популярные шоумены Гарик Харламов и Дмитрий Хрусталев. Премьера новых серий мультфильма состоится в 2021 году.