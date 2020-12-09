Иван Дорн написал музыку для обновленного "Ну, погоди!"

Премьера мультфильма состоится зимой этого года. Озвучивать Зайца будет телеведущий Дмитрий Хрусталев, тогда как Волк заговорит голосом Гарика Харламова. Также запущен всероссийский кастинг на голос нового персонажа - отважного Котенка, который невольно будет становиться участником вечной погони Волка за Зайцем.



Иван Дорн

«Музыку для серий "Ну, погоди!" написал Иван Дорн. Он не блогер, но это совсем современная музыкальная культура», - рассказала председатель правления киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева в эфире телеканала НТВ.

Работу над перезапуском "Ну, погоди!" "Союзмультфильм" начал в 2020 году, предполагается, что новый мультсериал будет не прямым продолжением классической версии, а актуальным прочтением истории с сохранением традиционного бездиалогового жанра гэговой комедии. Мультфильм будет выполнен в технике 3D, при этом в сериале появятся новые персонажи второго плана – барсук Тим, ежик Шу и косуля Уля. Впоследствии они станут талисманами популярного горного курорта "Роза Хутор". На данный момент запланирован выпуск 52 серий, целевая аудитория мультсериала – дети 6-8 лет.