Иван Дорн запел и заговорил от лица птиц

В нем артист обращается к человечеству от лица исчезающих видов птиц. Как стало известно Intermedia, трек стал первым релизом лейбла Birds Records, все доходы от деятельности которого будут направлены на сохранение мест обитания редких птиц. В записи использованы голоса пернатых.

В композиции Иван Дорн рассказал истории птиц, по разным причинам страдающих от деятельности человека. Среда обитания некоторых видов становится непригодной из-за строительства дорог и домов, вырубки лесов и загрязнения рек, проведения сельскохозяйственных работ и обработки зерна ядохимикатами и пестицидами — и это лишь малая часть существующих проблем.

— Не было никаких сомнений что это нужно делать, едва мы только встретились с Universal и BBDO и они рассказали нам побольше об инициативе, — говорит Иван Дорн. — Это была одна из тех нечастых встреч, когда ребята предложили и нам нечего было даже добавить, ведь идея сделать из голосов птиц трек настолько классная, что мы сразу в нее погрузились и всецело отдались процессу. Эта история интересна нам с точки зрения как творческой, так и с точки зрения социальной ответственности. Очень счастлив, что мы продолжаем акцентировать внимание людей на проблемах природы. Я надеюсь, что люди останутся неравнодушными ко всему происходящему, и тогда птицы заживут «как люди».



Иван Дорн

Проект можно поддержать двумя способами: послушав треки лейбла на Яндекс.Музыке либо купив одежду из лимитированной коллекции. Для трека «Дичь» также был снят клип: видео создано при участии анимационной студии Petrick. Ролик поделен на девять новелл, над которыми работали 12 иллюстраторов в авторской технике от гуаши до аниме-экшна.