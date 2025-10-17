Иван Дорн выпустил русскоязычный альбом «Dorndom»

Это альбом сложной судьбы, выпускать русскоязычную запись весной 2022 года на фоне известных событий Дорн долго не решался. Теперь же альбом вышел на всех, в том числе российских, стримингах. Мастерил альбом Берни Грандман.

Это первый за восемь лет альбом Ивана Дорна (и первый за 11 лет альбом на русском языке). Певец называет «Дорндом» «аудиоспектаклем» и «путешествием внутри моей головы». На обложку диска Иван поместил фотографию собственной лысины.



Иван Дорн

