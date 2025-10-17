Иван Дорн выпустил русскоязычный альбом «Dorndom»

Это альбом сложной судьбы, выпускать русскоязычную запись весной 2022 года на фоне известных событий Дорн долго не решался. Теперь же альбом вышел на всех, в том числе российских, стримингах. Мастерил альбом Берни Грандман.
Это первый за восемь лет альбом Ивана Дорна (и первый за 11 лет альбом на русском языке). Певец называет «Дорндом» «аудиоспектаклем» и «путешествием внутри моей головы». На обложку диска Иван поместил фотографию собственной лысины.
««Дорндом» — это путешествие внутри моей головы… Головы исследователя и провокатора, любящего жизнь со всеми ее трещинами. Здесь нет никаких ответов… Есть состояние. С 21-го года текста не менялись. На русском… Хотелось написать нечто живое и долгоиграющее — вне времени.
Получился альбом о моей/нашей зрелости… О скорости жизни, за которой я не успеваю, о моих непрожитых жизнях; о поиске границ нормальности; о поиске себя; об искренности; о нас с вами…
И, главное, о том, что ядро ребячества внутри меня никуда не девалось и не денется до конца моих дней», - говорит Иван.