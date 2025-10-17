Иван Дорн выпустил русскоязычный альбом «Dorndom»

Певец Иван Дорн в день своего 37-летия выпустил новый альбом «Dorndom» (слушать альбом).

Это альбом сложной судьбы, выпускать русскоязычную запись весной 2022 года на фоне известных событий Дорн долго не решался. Теперь же альбом вышел на всех, в том числе российских, стримингах. Мастерил альбом Берни Грандман.

Это первый за восемь лет альбом Ивана Дорна (и первый за 11 лет альбом на русском языке). Певец называет «Дорндом» «аудиоспектаклем» и «путешествием внутри моей головы». На обложку диска Иван поместил фотографию собственной лысины.

««Дорндом» — это путешествие внутри моей головы… Головы исследователя и провокатора, любящего жизнь со всеми ее трещинами. Здесь нет никаких ответов… Есть состояние. С 21-го года текста не менялись. На русском… Хотелось написать нечто живое и долгоиграющее — вне времени.

Получился альбом о моей/нашей зрелости… О скорости жизни, за которой я не успеваю, о моих непрожитых жизнях; о поиске границ нормальности; о поиске себя; об искренности; о нас с вами…

И, главное, о том, что ядро ребячества внутри меня никуда не девалось и не денется до конца моих дней», - говорит Иван.

