Ольга Арефьева анонсировала детский альбом мультиком «Носки»

Стихи, музыка, аранжировка, вокал, монтаж вокала, идеи, рисунки, анимация - все это сделала сама Ольга Арефьева, для которой это уже второй собственный анимационный клип. Первым был прошлогодний «Зеленый паровоз», он тоже войдет в детский альбом.

Аниматоры и техническая поддержка: Елена Калагина, Елизавета Львова, Петр К., Андрей С. Поп-ап конструкции: Антон Иль. Текст песни уже публиковался в книге стихов «Иноходец» (2014).

«Придумывать, рисовать, снимать, монтировать мультфильм - это самые радостные на свете занятия. Когда тема нравится, песня своя, работа не по найму, не из необходимости, а по вдохновению и в теплой компании. И ура, мы теперь умеем снимать мультфильмы! Прям настоящие!», - радуется Ольга Арефьева.

В анимации обыгрывается идея бережного и трогательного отношения к носкам, они соотносятся с другими предметами гардероба, а иногда в клипе появляется Чарли Чаплин и чьи-то руки...

«Пока у нас освоена перекладка - что, конечно, не сложная покадровая анимация, но метод плодотворный и красивый. Итак, получайте результат счастливых и творческих вечеров», - отмечает Арефьева.

Альбом «Как я стал клоуном» уже полностью записан, и находится в стадии сведения. Точная дата выхода пока неизвестна.

Однако ряд песен из альбома «Как я стал клоуном» будут исполнены на ближайших концертах Ольги Арефьевой и «Ковчега» 24 сентября в московском цирке «Аквамарин», 27 сентября - в питерском «Морзе». Это будут концертные презентации нового альбома «Хина» с полным составом группы.