Ольга Арефьева празднует день рождения с новым клипом

В Москве концерт в честь дня рождения Арефьевой пройдет 21 сентября в цирке «Аквамарин» на Дубровке, в Санкт-Петербурге - 25 сентября в клубе «Альпенхаус» на Крестовском острове. Как всегда, лучшие песни и незабываемая атмосфера.

Кроме того, у Ольги Арефьевой вышел новый клип «Мы были людьми».

Съемка велась полгода в двух городах и двух странах (Россия и Израиль, Петербург и Иерусалим) с апреля по сентябрь 2019 года. Фонограмму полностью аранжировала и записала на айпаде, без музыкантов и студии. Идеи и монтаж тоже мои. В клипе участвует 80 человек, считая операторов и переводчика, - рассказывает Ольга Арефьева.

Фортепианную балладу с тяжелыми аккордами на каждую смену гармонии сопровождают минималистические электронные семплы, на первом плане - голос Арефьевой, поющей о деградации цивилизации, превращающей людей в пузырей без тени:

Мы пузыри, мы внутри этой ямы

Из битых стихов и кусков попурри,

Бессмысленно плакать над общею дракой,

Над общею драмой, мы были людьми.



Мы были людьми, но теперь не они.

В клипе группы молодых людей на камнях и песке буквально превращаются в «антитела» и застывают в неподвижных позах. Ближе к коде звучит мужской бэк-вокал.

На концерт 21 сентября в цирке «Аквамарин» Ольга Арефьева возлагает особые надежды:

Если в этот раз получится как надо, то есть вероятность вместо ЦДХ там начать регулярно выступать полным составом. А если будет минус - то останутся сольники и иногда Меццо-Форте. Зал в Аквамарине большой, 1008 мест, затраты большие, но и шоу обещает быть феерическим! Цирковые артисты, высотные номера, танцующие фонтаны, клоун Армен Асирянц! Полный электрический состав Ковчега с вашими любимыми музыкантами!