Ольга Арефьева реанимировала «Ko-Mix», и даже больше

Вообще-то концерт был приурочен в презентации нового альбома «Ko-Mix» (звучит как «комикс»), но из-за пандемических обстоятельств концерт был сдвинут с июня на сентябрь, а заодно и приурочен к дню рождения Ольги Арефьевой. Был представлен новый гитарист Сергей Седых (вместо не смогшего приехать на концерт Сергея Индюкова), хотя Седых вряд ли нужно представлять. Получилась одновременно и презентация «Ko-Mix», и The Best из старых песен, а их Арефьева поет не так уж часто.



Ольга Арефьева и «Ковчег»

Начали с «Женщины», и тут ЛГБТ-сообщество буквально сразу пустилось в пляс. Это было мило. И красиво. Надо уточнить, что в условиях пандемии танц-партер выглядел как скорее сидячий партер со стульями, так что это даже эффектнее, чем ВИП-ложи на балконе. Да и потанцевать перед сценой никто не мешает.

Очень скоро выяснилось, что Ольга Арефьева перешла совсем в другую лигу, что была. Из андеграундной певицы она уже совсем стала профессиональной поп-певицей. Она совсем просто не способна петь мимо нот, она восхитительно интонирует и изощренно работает с голосом. При всем принципиальном отрицании вибрато она понимает, что без него невозможно обойтись в балладах типа «Осень». Она использует глиссандо и опевания, что обогащает ее вокал, а его звонкости во всех регистрах можно только позавидовать.



Ольга Арефьева

У нее прекрасный серебристый летящий тембр, с которым она справляется что с психоделическими, что с русскороковыми мелизмами. И хотя мелосы ее песен сложно назвать разнообразными, Арефьева будоражит фантазию слушателей речитативами и читкой (например, в «Отеле Бедлам») под этно-даб. Это актуально и свежо.

«Вам нравится? Какое счастье, что мы совпадаем!», - прокомментировала восторженный прием Арефьева.



Ольга Арефьева

Кстати, она рассказала, что и еще один «Ko-Mix» уже почти готов.

«Я думаю, что вы полюбите песни из альбома «Ko-Mix». Если что, у меня «Ko-Mix 2» в компьютере уже есть. Осталось свести, и еще множество технических процессов еще, но он уже есть и процессы всякие».

Удивительно, но максимального пика эмоций Ольга Арефьева смогла достигнуть не за счет широко известных регги-песен (что вполне можно было бы ожидать), а в балладах вроде «Одуванчик», написанных недавно. Причем на концерте звучание песен из альбома «Ko-Mix», написанных на электронных инструментах, кардинально отличается от студийных, именно в заметно качественную сторону, - и даже по части вокала. Иногда на порядки. Все-таки Арефьева — концертное животное существо, она спорадически способна на живых концертах чрезвычайно превзойти саму же себя! Невероятное по накалу эмоций и искренности исполнение гениальной фортепианной поп-баллады «Не верьте мне» из альбома «Снег» (2011) — лучшее тому подтверждение, цветаевская какая-то бездна, утонуть можно. Или «Осень» из классического «Кон-Тики» (20о4) на вольное переложение стихов Хосе Гонсалеса Корвальо (1753-1834), - пронзительно и трагически, совсем иначе от альбомного. Не просто иначе, а круче на порядки.

Лучшая, по моему мнению, песня Ольги Арефьевой «У попа была собака» получилась в виде перформанса, и это было трогательно. Она не могла иначе. Это было поистине восхитительно. Не менее перформансом стал и ее сольный танец с веерами, тот самый из клипа «Мумиё», но без огня и под фонограмму из айпада. Чехлы на веера сшиты самостоятельно Ольгой, как она сообщила в соцсетях.

Не обошлось без пения фанатами «Хэппи бездей», за что певица поблагодарила их. И даже сделала соцопрос, спросив, сколько людей пришло на концерт в первый раз. Оказалось не так много, но все-таки такие люди были.

Не всё получилось. Как ни парадоксально, оказалось маловато именно музыки, поскольку всё сконцентрировалось на вокале. Сергей Седых явно был готов сыграть больше музыки, да и Петр Акимов явно заскучал на простейших движениях. Басист Сергей Суворов тоже явно готов на большее, чем на скупые ноты по четвертям. Потенциал музыкантов группы очевидно недораскрыт, и в этом смысле потенциал группы «Ковчег» велик. Может быть, Ольге стоит иногда просто уходить со сцены, чтобы послушать жаркий афро-бит или даб в исполнении классных музыкантов? Или как-то внедрить их мастерство в аранжировки...



Ольга Арефьева и «Ковчег»

Завершился концерт проверенными «Джа пустит трамвай» на магической смене ля минора с соль мажор (и хором публики), «Намгуарой» из «Глины» (тоже несопоставимой с альбомной версией), «На хрена нам война» и «В сентябре» (она же «Панихида по апрелю») и «Аллилуия» (из «Колокольчиков (1994)).

Гуру КЕН