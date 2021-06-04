Ольга Арефьева выпустила альбом «Ko-Mix»

Выход нового альбома в цифровом виде намечен на декабрь 2020 года. Клип, как обычно, задумала и смонтировала сама Ольга. В нем принял участие уличный театр «Небесная Карусель» из Санкт-Петербурга. Концертная презентация альбома «Как я стал клоуном» на дисках, оформленных рисунками Ольги Арефьевой, назначена 25 декабря 2020 в 19:00 в московском Цирке Танцующих Фонтанов "Аквамарин". Ольга Арефьева

Выход нового альбома в цифровом виде намечен на декабрь 2020 года. Клип, как обычно, задумала и смонтировала сама Ольга. В нем принял участие уличный театр «Небесная Карусель» из Санкт-Петербурга. Концертная презентация альбома «Как я стал клоуном» на дисках, оформленных рисунками Ольги Арефьевой, назначена 25 декабря 2020 в 19:00 в московском Цирке Танцующих Фонтанов "Аквамарин". Ольга Арефьева

Стихи, музыка, аранжировка, вокал, монтаж вокала, идеи, рисунки, анимация - все это сделала сама Ольга Арефьева, для которой это уже второй собственный анимационный клип. Первым был прошлогодний «Зеленый паровоз», он тоже войдет в детский альбом. Аниматоры и техническая поддержка: Елена Калагина, Елизавета Львова, Петр К., Андрей С. Поп-ап конструкции: Антон Иль. Текст песни уже публиковался в книге стихов «Иноходец» (2014). «Придумывать, рисовать, снимать, монтировать мультфильм -...

Стихи, музыка, аранжировка, вокал, монтаж вокала, идеи, рисунки, анимация - все это сделала сама Ольга Арефьева, для которой это уже второй собственный анимационный клип. Первым был прошлогодний «Зеленый паровоз», он тоже войдет в детский альбом. Аниматоры и техническая поддержка: Елена Калагина, Елизавета Львова, Петр К., Андрей С. Поп-ап конструкции: Антон Иль. Текст песни уже публиковался в книге стихов «Иноходец» (2014). «Придумывать, рисовать, снимать, монтировать мультфильм -...

Ольга Арефьева и группа «Ковчег» выпустили рисованный видеоклип на песню «Киты» (смотреть видео).