Ольга Арефьева выпустила альбом «Ko-Mix»

В релиз вошло 11 песен. Работа над альбомом началась еще в 2019 году. С тех пор Ольга выпустила несколько песен в виде клипов. Обложку альбома она нарисовала сама.
«Ввиду того, что альбом решили не выпускать на дисках, треки в высоком качестве можно получить только у нас. К альбому, если вы закажете его у нас на сайте, в комплект прилагается электронная версия буклета. Он полностью нарисован мной, моей рукой сделаны цветные иллюстрации к каждой песне и немного больше. Это то, чего вам не предложат цифровые сервисы. Эксклюзивная фишка. Если вы так сделаете, ваши деньги пойдут не посредникам, а напрямую нам, собственно, на оплату дальнейших работ по новым и архивным записям, по выпуску наилучшего творческого продукта. Несделанного еще предостаточно, хватит на много лет непрерывной работы и постоянных новинок для вас. При резком уменьшении количества концертов и копеечных отчислениях от цифровых сервисов должен быть способ поддерживать поток. Я не объявляла краудфандинг, не собирала пожертвований, но не буду скрывать, экономика процесса сейчас не в пользу музыканта. Все сложные трудоемкие работы по съемкам и записям происходят или на моём энтузиазме, или не происходят. Так что поддержать нелишне. Но я лично попрошу вас обещать не выкладывать материал никуда. Или этим вы просто подрубаете возможности дальнейших альбомов», - говорит Ольга Арефьева.
Презентация альбома пройдет 26 июня в московском клубе «Главclub».
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