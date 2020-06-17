Ольга Арефьева нарисовала китов

5-минутный клип составлен из 150 рисунков китов, треть из которых которых нарисовала сама Ольга Арефьева, а остальные - дети и не только дети из разных концов страны.
«Где-то неделю я рисовала картинки для клипа, а потом еще две недели монтировала. Я написала объявление на фейсбуке, где написала, что мне можно присылать картинки с китами. Отклик был горячий. Мне прислали много всего, я подсчитала - 96 человек мне прислали свои картинки. А всего - 287 файлов. В клип вошло далеко не все. На треть клип мой, на две трети - ваш», - рассказала Ольга Арефьева в стриме своим поклонникам.
Антон Ильясов сделал покадровую анимацию и фотошоп-поддержку.
Песня «Киты» вошла в альбом «Хина» (2020).
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