Ольга Арефьева показала клип «Полночь»

Кали-Юга в разгаре. Человечество расслоилось, но все - господа, заключенные и охрана - повязаны одной цепью. Отдельные неспящие смотрят мир как плохое кино. Мощный саспенс обеспечивается тем, что, оказавшись здесь, не участвовать в истории невозможно. Но можно менять к лучшему хотя бы свой маленький кусочек территории сознания. Так появляется сеть огоньков, которая не дает наступить полной тьме. Хотя светить приходится в одиночку, не надеясь на чью-то поддержку - слишком далеки те, кто тоже могут светить, и каждому из них непросто. Животные либо в плену и рабстве у людей, либо вытеснены на самый край пригодной к выживанию земли. Но природа там, куда не добрался человек, по-прежнему прекрасна и чиста. Небо, море, воздух, песок, камни, озера, горы. И это дает надежду на то, что свет победит, - говорит Ольга Арефьева.
Видеосъемки Люси Мараткановой
Оператор синхрона Андрей С.
Монтаж Ольги Арефьевой
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