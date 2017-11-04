Ольга Арефьева и «Ковчег» выпустили клип на новую песню

Альбом «Триптиц» сейчас находится в производстве, и будет презентован публике 19 ноября в московском ЦДХ, причем на цифровых площадках он должен появиться 20 ноября. В Питере презентация состоится в «Эрарте» 4 января.

«Ня белая» - русская народная песня, происхождением из Смоленской области.

Режиссером и монтажером клипа традиционно выступила сама Ольга Арефьева. Видеооператор - Андрей С. В клипе снимались танцовщицы из студии Maavi (солистка Света Сатья).

Запись и сведение трека осуществил Тимур Ибатуллин.



Ня белая лябёдочка воду замутила.

Нешчасная мяня доля замуж закрутила.

Я не пила, я и не ела, да б я не ходила,

Только летки молодые свои проводила.

Я пойду ж я да к татульку коника просити,

Я пойду ж я да к родному коника просити.

Як сяду ж я да й поеду летки догоняти,

Як сяду ж я да й поеду млады догоняти.