Ольга Арефьева и «Ковчег» выпустили клип на новую песню

Альбом «Триптиц» сейчас находится в производстве, и будет презентован публике 19 ноября в московском ЦДХ, причем на цифровых площадках он должен появиться 20 ноября. В Питере презентация состоится в «Эрарте» 4 января.
«Ня белая» - русская народная песня, происхождением из Смоленской области.
Режиссером и монтажером клипа традиционно выступила сама Ольга Арефьева. Видеооператор - Андрей С. В клипе снимались танцовщицы из студии Maavi (солистка Света Сатья).
Запись и сведение трека осуществил Тимур Ибатуллин.
Ня белая лябёдочка воду замутила.
Нешчасная мяня доля замуж закрутила.
Я не пила, я и не ела, да б я не ходила,
Только летки молодые свои проводила.
Я пойду ж я да к татульку коника просити,
Я пойду ж я да к родному коника просити.
Як сяду ж я да й поеду летки догоняти,
Як сяду ж я да й поеду млады догоняти.
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