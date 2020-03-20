Ольга Арефьева выпустила сольную «Хину»

Альбом «Хина» – сольная работа Ольги Арефьевой. Она записала пластинку в домашней студии, голос записывала через микрофон iPad. Новый альбом Ольги Арефьевой состоит из 14 песен. Все инструментальные партии для них Ольга записала сама.
Тимур Ибатуллин выполнил сведение и мастеринг.
«Бэк-вокал и вообще двух- и многоголосие – это моя многолетняя любовь. Я всегда в уме слышу подголоски. Всегда, когда есть возможность, использую двухголосие в своих концертах. Функция второго вокала вовсе не вторичная: я всегда прошу выводить оба голоса с одинаковой громкостью, нижний подголосок даже громче. В этом своем альбоме я действовала абсолютно в своем вкусе и в своем русле. Сделала двухголосие везде, где оно просилось, кое-где – три голоса. А где не просилось – не сделала. Мне не кажется, что там этого много: по-моему, ровно сколько надо. Все бэки спела сама», - рассказала Ольга Арефьева NEWSmuz.com.
Концертная презентация пластинки в Москве запланирована на 23 апреля в цирке «Аквамарин».
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