На все струнные смычковые и смычки нанесут метки для таможни

Автором инициативы выступил первый зампред комитета Госдумы по культуры Александр Шолохов.

«Для получения заключения (разрешительного документа) на временный вывоз струнный смычковый музыкальный инструмент или смычок должны быть промаркированы. В целях исключения возможности вывоза уникальной и редкой скрипки под видом современной скрипки законопроектом вводится маркировка всех струнных смычковых музыкальных инструментов или смычков», - говорится в пояснительной записке.

В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин утвердил изменения в закон "О вывозе и ввозе культурных ценностей", которые предусматривали маркировку инструментов и смычков, представляющих культурную ценность, с целью их идентификации при пересечении границы РФ и оформление паспортов на них.

Законопроект Шолохова разработан для решения проблемы, связанной с идентификацией на таможенных постах инструментов и смычков, являющихся культурными ценностями, при их временном вывозе, в том числе на гастролях, сообщает ТАСС. На струнные смычковые инструменты и смычки, не относящиеся к культурным ценностям, будет наноситься химическая метка. Согласно сопроводительным материалам, по желанию заявителя также может быть нанесена радиочастотная метка с уникальным кодом инструмента, позволяющая установить его принадлежность.

Как отмечала на заседании комитета заместитель министра культуры РФ Алла Манилова, вводится "дополнительный барьер, чтобы не пропустить любителей контрабанды". По ее словам, инструменты в основном вывозятся через аэропорты Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, в этих пунктах таможня будет оборудована специальными приборами для считывания химической метки.