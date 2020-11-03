НОВАТ переносит спектакли из-за страха зрителей перед коронавирусом

Ранее руководство театра сообщало, что отмена спектаклей в учреждении не планируется.

«Несмотря на то, что НОВАТ остаётся одним из самых надежных мест в Новосибирске с точки зрения ковид-безопасности, и невзирая на все предпринимаемые в театре жёсткие меры по предотвращению распространения инфекции, тем не менее, среди новосибирской публики нарастают опасения, которые подогреваются рядом недобросовестных СМИ. Результатом этого стал беспрецедентно низкий уровень продаж билетов на балетные спектакли. НОВАТ не может позволить артистам работать на сцене перед полупустым залом. В связи с этим, руководство НОВАТа вынуждено было принять непростое решение о переносе ранее заявленных ноябрьских балетных спектаклей», - говорится в сообщении.



НОВАТ

В театре отметили, что балеты, заявленные в афише с 5 ноября по 21 ноября включительно, будут показаны в январе и феврале 2021 года.

Кроме того, после длительных переговоров, в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, принято решение об отмене гастролей труппы Большого театра, ранее запланированных в апреле 2020 года и затем перенесенных на неопределенные даты.

В начале октября артисты оперы, хора и мимического ансамбля Новосибирского театра оперы и балета (НОВАТ), одного из ведущих театров в РФ, перешли на удаленный режим работы из-за выявленных в учреждении случаев коронавирусной инфекции и ОРВИ. Всего на больничный ушло более 80 сотрудников театра. 23 октября интернет-издание "Тайга.инфо" со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией, написало о повторной вспышке коронавирусной инфекции в учреждении. Руководство НОВАТа опровергло эту информацию, добавив, что отмена спектаклей не планируется.

В настоящее время художественным руководителем театра является Владимир Кехман, гендиректором с января 2018 года назначен приглашенный дирижер театра Ара Карапетян.