В НОВАТе Дм. Юровский и Иркин Габитов ставят «Тоску»

В своём спектакле постановщики отдают дань уважения классическим оперным традициям и воссоздают на сцене НОВАТа атмосферу «вечного города» эпохи наполеоновских войн – в декорациях узнаваемы архитектурные символы итальянской столицы, костюмы к спектаклю отражают веяния итальянской моды начала XIX века.

Музыкальный руководитель и дирижёр Дмитрий Юровский: «Музыка «Тоски» настолько экспрессивна, так переполнена эмоциями, что очень важно правильно всё рассчитать и просто вести слушателя в направлении, заданном композитором, чтобы музыкальная динамика развивалась по его логике».

Режиссёр-постановщик Иркин Габитов давно плодотворно сотрудничает с Новосибирским театром оперы и балета, эта его постановка «Тоски» на сибирской сцене – вторая, первая состоялась в 1991 году.

Накануне премьеры режиссёр рассказывает: «Тридцать лет назад я поставил «Тоску» в этом театре. С тех пор я ставил «Тоску» в Мариинском театре, в Екатеринбурге, на фестивале в Савонлинне в Финляндии, и когда я смотрю на это произведение с позиции времени, задумываюсь – что я могу сказать нового? Но с каждой новой постановкой вслушиваясь в этот музыкальный язык, я понимаю, что эта музыка вечная и неисчерпаемая – достаточно только слушать композитора. И тогда каждый раз можно находить новые краски, новые эмоциональные оттенки и каждый раз восхищаться тем, насколько тонко Пуччини выстраивает характеры и психологию взаимоотношений героев в музыке».

27 мая партию Флории Тоски исполнит Вероника Джиоева, в партии Марио Каварадосси – Алехандро Рой.

Впервые «Тоска» Джакомо Пуччини была исполнена на новосибирской сцене 65 лет назад, в июне 1956 года. Первую постановку «Тоски» в Новосибирском театре оперы и балета осуществили дирижёр Михаил Бухбиндер, режиссёр Михаил Сатуновский и художник Альбин Морозов. «Тоска» возвращалась на сибирскую сцену в 1973 году (постановщики: дирижёр Исидор Зак, режиссёр Маргарита Сулимова, художник Альбин Морозов) и в 1991 году. Постановка дирижёра Алексея Людмилина, режиссёра Иркина Габитова и художника Вячеслава Окунева 1991 года стала одним из спектаклей-долгожителей сибирской сцены, шла в новосибирском театре более четверти века – до марта 2017 года и выдержала 111 представлений.