Обнаружен неизвестный ранее вальс Шопена

The New York Times сообщает о том, что куратор музея обнаружил новый экспонат в коллекции культурных реликвий. Среди открыток с подписью Пикассо и писем Брамса и Чайковского был короткий музыкальный отрывок «размером с карточку».

Куратор Робинсон Макклеллан рассказал The NY Times, что у него возникли сомнения относительно происхождения произведения после того, как он сам его сыграл. Чернила и бумага рукописи были проверены, наряду с почерком и музыкальным стилем, консультирующими экспертами. Вывод? Произведение, скорее всего, является ранее неизвестным вальсом Фредерика Шопена. Произведение датируется 1830 и 1835 годами и обладает уникальными свойствами, которых нет ни в одном другом произведении Шопена.

Хотя считается, что произведение завершено, оно короче других вальсов Шопена. В произведении в тональности ля минор есть тройное форте около начала — необычный выбор для классического композитора. Но куратор Макклеллан говорит, что он уверен, что может назвать произведение Шопеном, потому что чернила и бумага соответствуют тем, что использовал композитор в то время. Почерк нотной записи также соответствует ранее известным рукописным образцам произведений Шопена — в частности, символ басового ключа.

«Мы полностью уверены в нашем выводе, — сказал Макклеллан The New York Times. - Теперь пришло время представить его миру, чтобы он мог взглянуть на него и составить собственное мнение».

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New York Times попросила пианиста Ланга Ланга исполнить произведение, которое вы можете услышать выше. Ланг Ланг говорит, что произведение было похоже на Шопена, с резким началом, призванным вызвать ассоциации с суровыми зимами в польской глубинке.

«Это не самая сложная музыка Шопена, — говорит Ланг Ланг. - Но это один из самых аутентичных стилей Шопена, которые вы можете себе представить».

Вальс никогда не публиковался и оставался скрытым, возможно, в руках коллекционеров. В какой-то момент его приобрел А. Шеррилл Уитон-младший, директор Нью-Йоркской школы дизайна интерьера, умерший в 1972 году, — пожизненный любитель классической музыки и поклонник Шопена. Коллекция Уитона была передана в Морган в 2019 году другом, который купил их у жены Уитона, Джин. Коллекция оставалась некаталогизированной в течение пяти лет, отчасти из-за пандемии.