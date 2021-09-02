Умер Микис Теодоракис

О его смерти сообщает CNN Greece, передает Intermedia.

Теодоракис получил известность как создатель классической музыки, а также песен и музыки к танцам в народном стиле. В частности, он написал мелодию к танцу сиртаки, показанному в вышедшем в 1964 году фильме «Грек Зорба» Михалиса Какоянниса, еще к нескольким картина Какоянниса, а также других режиссеров, в том числе фильму Сидни Люмета «Серпико», в котором главную роль сыграл Аль Пачино.



Микис Теодоракис

Наряду с музыкой Теодоракис активно занимался политической деятельностью, до прихода к власти в Греции черных полковников был депутатом парламента от Единой левой демократической партии. После путча исполнение музыки Теодоракиса было запрещено, а сам он попал за решетку. В 1970 году композитор был выслан из Греции и несколько лет жил во Франции. После падения режима черных полковников вернулся на родину, вновь избирался в парламент, в 1990–1992 годах входил в правительство Греции в качестве министра без портфеля.

В 1967 году Теодоракис был удостоен премии Ленинского комсомола «за песни мужества и свободы, зовущие молодежь на борьбу против угнетения, фашизма, за мир и лучшее будущее», в 1983 году — Международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами», а в 2007 году — ордена Дружбы («за большой вклад в укрепление и развитие российско-греческих культурных связей»).