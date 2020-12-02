В лаборатории «New Opera World» поставили «Ринальдо» Генделя

«New Opera World» - образовательная платформа, дающая возможность профессионального роста и самореализации молодым вокалистам, инструменталистам, дирижёрам, режиссёрам и концертмейстерам.

В этом году в составе участников лаборатории приняло участие более 50 вокалистов и инструменталистов. Особая гордость этого сезона - участие представителей российских регионов (Саратов, Тольятти, Самара, Нижний Новгород и т. д.), которые, несмотря на сложное время, проявили настоящую преданность искусству и нашли возможность присоединиться к проекту.

«Мы и не предполагали, какие бури и штормы преподнесет нашей лаборатории юбилейный 2020 год. Это и закрытые границы, которые сделали невозможным приезд иностранных участников, страхи и опасения наших молодых российских исполнителей, связанные с перелётами и проживанием в Москве в условиях пандемии, и сложности с помещением для репетиций, и постоянное напряжение от того, что в любой момент, как летом, «всё закроют и отменят», - делится своими впечатлениями директор и создатель лаборатории Анна Селиванова. - Даже для зрелого артиста не иметь возможности петь, играть, выходить на сцену, как это было последние полгода, - тяжкое испытание, а для молодого, только созревающего таланта это катастрофа, поэтому мы решили, что будем пытаться до последнего…»

Исполнительный директор и соорганизатор лаборатории Екатерина Карпова подчеркнула, что выбор оперы для этого сезона был тщательно продуман:

«В предыдущие годы нам часто поступали заявки от ребят с очень интересными и исключительно подвижными голосами, но мы понимали, что они не смогут раскрыться в классическом репертуаре, который мы ставили на тот момент. Так и оформилась идея поставить барочную оперу. В рамках нашей образовательной платформы мы, конечно, не могли претендовать ни на какой аутентизм. Цель постановки - познакомить на практике наших участников с жанром opera-seria, дать им возможность примерить на себя, попробовать на вкус этот стиль и, возможно, принять на этой основе решение о дальнейшей специализации именно в барочной опере».

Многие известные театральные деятели с энтузиазмом откликнулись на призыв лаборатории поделиться знаниями и опытом с участниками.

Кастинг-директор Большого театра Ольга Капанина провела мастер-класс и прослушивание для вокалистов. Известный российско-итальянский дирижёр и пианист Фабио Мастранджело раскрыл участникам секреты успешного прослушивания и поведал об особенностях работы в российских и зарубежных оркестрах. Профессор МГК им. П.И. Чайковского Ольга Филиппова, клавесинистка и большой специалист в области барочного исполнительства, рассказала на своём мастер-классе для пианистов о стилистике опер Генделя и особенностях исполнения basso continuo в ариях и речитативах. Заслуженная артистка России Анна Гречишкина успешно провела уроки вокала с певцами лаборатории.

Настоящим подарком для вокалистов стало сотрудничество с итальянским вокальным коучем, пианистом и композитором Люкой Де Марки (Luca De Marchi), педагогом национальной Академии искусств Осло (Норвегия), вокальным репетитором театра La Fenice (Италия), экспертом в барочной музыке. Маэстро любезно согласился позаниматься с вокалистами проекта.

За дирижёрским пультом «Ринальдо» - Айрат Кашаев, молодой, но уже снискавший заслуженное признание дирижёр Большого театра. Активное участие в репетиционном процессе также принимал создатель и руководитель камерного оркестра «KOROLЁV orchestra» Григорий Королёв.

Айрат и Григорий поделились своим видением оперы:

«Существует мнение, что фантастические и сказочные сцены и образы — это «находка» и «визитная карточка» многих опер эпохи романтизма. Работая над «Ринальдо», мы обратили особое внимание на то, как в барочную оперу (при всей её эстетике величия и роскоши) искусно вплетены мотивы фантастики и сказки. Сказка — это всегда о вечном: о борьбе добра и зла, о переходе героев на светлую сторону. А фантастика для Генделя не такая редкость. Вспомнить хотя бы мастерское музыкальное воплощение казней Египетских из оратории «Израиль в Египте»! И все это накладывается на почву библейских событий. Так и в «Ринальдо» — реальность и историзм сосуществует с аллюзией и вымыслом. Эти опорные точки позволили нам взглянуть на динамичные образы героев по-новому, и в музыкальном воплощении сделать акцент в большей степени на нетипичных моментах. Однако и в этом есть элемент традиций Барокко, ведь одна из основополагающих черт этой эпохи и её музыки — способность удивлять и поражать новизной».

Творческое решение спектакля продемонстрировал режиссёр-постановщик и бессменный художественный руководитель лаборатории Андрей Цветков-Толбин (лауреат I премии II международного конкурса молодых оперных режиссеров «Нано-опера»):

«Мне хотелось рассказать историю о прекрасном мире, идеальном обществе, гармонии и красоте человеческой души, истине, которая в реальности окружает нас повсюду, но которую мы упорно не замечаем. Этот идеальный мир, хрустальный, чистый, хрупкий и прекрасный, символизирует град Иерусалим, макет которого помещён у нас в центре сцены. И вот вокруг этой красоты происходят разные события, такая своеобразная «санта-барбара». Главные герои обуреваемы страстями, и трубя напоказ о высоком - любви, чести, верности, - внутри остаются бесконечно слепы. Истину и красоту они хотят постичь с помощью насилия, завоевать её, взять силой! Все видят вокруг только выгоду, и никто не замечает святыни. Это словно бы реальность нашего времени! Но всё-таки в конце герои прозревают, они видят тщетность своих ложных стремлений и исканий, суетных побед, и их сердцам открывается Иерусалим, идеальный мир. Они осознают хрупкость его и людских душ, поймут, что ничего не надо завоёвывать, а нужно просто идти… Это долгий путь, но он ведёт к гармонии и красоте. Я бы подытожил - не ищите Бога во внешних атрибутах! Нас окружает красота, но её надо уметь видеть. Путь на небеса лежит через внутреннее состояние, и раньше своего времени никто туда не придёт!»

Сценографию оперы реализовал Сергей Новоявчев, выпускник Театрального института имени Б. Щукина:

«В своем решении этого замечательного произведения Генделя, я отталкивался от принципа соединения крупных и малых форм. Макет Иерусалима, наша центральная декорация, - лёгкая и воздушная, словно торт! Она​ олицетворяет​ ​одновременно и мечту бредущего на восток пилигрима, и добычу крестоносцев; желание достичь «священного Грааля» и далекую сказку о богатствах этого города. Иерусалим - центр, к которому все стекается, и в то же время зритель сможет увидеть его глазами древних путников, приближающихся с холмов, как бы с высоты птичьего полета. Эта игра с перспективой​, когда огромные, важные объекты издалека видятся маленькими, недостижимыми, «несбыточными», помогла мне отразить главную идею режиссёра о близости и недостижимости идеального. Система​ из боевых знамен ​символизирует «нависающий» мир теоцентрического, готического Запада над вековой мудростью, и в тоже время хрупкостью Востока. Придумывая декоративное оформление спектакля, я вдохновлялся работами моего любимого художника Питера Брейгеля-старшего и прекрасной архитектурой Антонио Гауди, а также сказочными произведениями Густава Климта».

Ёргос Погосян, художник по костюмам и креативный модельер, ("ES MOD international", ДМ "Валентин Юдашкин", "EVA collection", «Проект Подиум») специально для проекта создал яркие образы героев, гармонично и естественно вписывающихся в режиссёрскую концепцию:

«Я задумался над тем, что такое идеальный мир… Как его выразить? А может это просто иллюзия и обман?! Мне кажется, в идеальном мире происходит смешение мифологии, сказочности с реальностью. Ведь в нём даже нищий одет в шелка. Именно игра с реальным и нереальным вдохновила меня на создание костюмов, а также античная культура. Античность, где всё идеально и совершенно. Античность, где воспевается герой и его поступки ради любви! Костюмы героев - это одежда, напоминающая персонажей с античных фресок. Складки и драпировки ниспадают с плеч, создавая необыкновенно красивые формы и линии. Атмосферу сказки, легенды привносит и ткань - шёлковый атлас. Его блеск и пластичность, а также цветовое решение помогают зрителю глубже погрузиться в мир «идеального». Использование декоративной атрибутики - головных уборов, перьев, украшений из полудрагоценных камней - детальнее раскрывают, дополняют образы героев. Этот синтез небесного и земного, сказки и реальности - источник постоянного вдохновения в поиске своей истины!»

​«Ринальдо» – 4 декабря, начало в 17.00, 5 декабря, начало в 20.00. Премьера пройдёт в Москонцерте на Пушечной (Зеркальный зал). Адрес: ул. Пушечная, д. 4, стр. 2.