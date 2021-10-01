Артур Ратнер рассказал, как подзаряжает свои музыкальные батарейки

Считайте сами:

музыкант;

успешный инвестор;

блогер в Инстаграм;

владелец популярного канала на YouTube;

активный спортсмен, о чем недвусмысленно свидетельствуют фото его подтянутого тела.

И это мы еще не упомянули о других достижениях вроде освоенной профессии программиста, участия в нескольких телешоу, работе моделью...

Невзирая на разносторонность интересов, определяющую роль в становлении Артура сыграла, прежде всего, музыка. Увлечение ею пришло к парню еще в школе вместе с интересом к танцам. Сперва как хобби, затем — нечто более серьезное.



Артур Ратнер

Как признается сам музыкант, его мотивировали рэперы типа Guf или Басты и твердая убежденность в том, что сам он способен стать исполнителем не хуже. Конечно, не обошлось и без представительниц прекрасного пола: каждая девушка, появившаяся в жизни Артура, становилась музой, вдохновляющей его на новые песни, каждый разрыв приносил не только переживания, но и всплеск творческой энергии.

Участие в конкурсе «Мистер Луганск» принесло Артуру не только титул «Мистера Улыбки», но и знакомство с будущим партнером по сцене Даниэлем. Молодые люди организовали дуэт «Escape» и принялись активно покорять музыкальный Олимп. Первой серьезной удачей стал трек «Не вместе», покоривший интернет, второй — «Пробач», открывший ребятам дорогу на концертные площадки Москвы.

Правда, открывшийся перед амбициозными молодыми людьми путь оказался тернист и извилист. Продюсеры, пригласившие дуэт в столицу, оказались не слишком заинтересованы в его продвижении, в итоге вынудив исполнителей барахтаться в море современного шоу-бизнеса самостоятельно. Несколько лет работы по клубам без четко видимых перспектив сломили второго участника дуэта, заставив Даниэля сначала вернуться в родной Луганск, а после — уехать в Китай подрабатывать моделью. Однако Артура такой вариант развития событий не устраивал.

Тем более, ни упорства, ни трудолюбия парню было не занимать. В свое время ему приходилось и цемент месить, и разбирать коровники, так что работой Артура не испугать — возник лишь вопрос, как заработать на достойную жизнь.

Предприимчивый парень обратил внимание на сферу инвестиций… и преуспел. Естественно, не сразу. Сперва были провалы, потери, анализ собственных ошибок и постепенный, шаг за шагом, подъем на вершину. Конечно, не обошлось без известной доли удачи, но сам Артур верит, что пробиться наверх ему помогла готовность использовать любую открывшуюся перед ним возможность и идти на риск, если это необходимо.

Инвестирование в недвижимость, акции, криптовалюту принесло Артуру не только стабильный доход, но и возможность параллельно продолжить заниматься любимой музыкой. Сегодня на его счету более 10 сольных треков, а в планах — синглы и клипы.

Однако наибольшую популярность Ратнеру приносит все же не любимая музыка или успешное инвестирование, а блог. Его появление для открытого парня было лишь вопросом времени: Артур говорит, что с раннего детства любил общаться с людьми, а коммуникация с аудиторией для него — не столько способ заработка, сколько еще одно любимое хобби. Конечно, не обходится без хейтеров, но даже их молодой человек воспринимает с позитивом. Чужая ненависть и зависть — своего рода индикатор, безошибочно указывающий на интерес публики. Кто станет хейтить ноунейма?

Чтобы прослыть окончательным баловнем судьбы, Артуру недоставало только постоянной подруги. И вот, наконец появилась и она: умница, красавица, известная художница Моша Мокеева. Сама творческий человек «до мозга костей», энергичная, разносторонне развитая, она как никто другой способна понять и разделить увлечения бойфренда. У каждого в этой паре есть свои интересы, что не мешает им сообща снимать скетчи для Инстаграма и общаться с подписчиками. Даже ссориться у них по-настоящему не получается, так что велик шанс, что эта любовная лодка благополучно минует и быт, и испытание популярностью. А пока Артур и Моша просто наслаждаются жизнью, путешествуют, занимаются творчеством и всячески стараются радовать друг друга.



Артур Ратнер и Моша Мокеева

Казалось бы, бесконечная гонка за успехом рано или поздно неизбежно должна привести к выгоранию, но Артур уверен: в ближайшее время это ему не грозит. Создается впечатление, что парень совсем не напрягается, легко вальсируя между инвестициями, Инстаграмом, YouTube, музыкальными проектами и другими увлечениями, и в чем-то это так и есть. Ратнер занимается любимым делом, которое приносит ему и доход, и удовольствие, вдохновляется примерами других успешных людей, ощущает поддержку любимой девушки, а значит, будут и новые творческие планы, и победы. Во всяком случае, сил, чтобы двигаться вперед, у Артура еще предостаточно, о чем он сам с удовольствием сообщает своим подписчикам в Инстаграме: «Двигаюсь!».