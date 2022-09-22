Бьорк: Я островитянин, насилие в США было слишком чрезмерным!

56-летняя певица призналась изданию Pitchfork, что основной причиной возвращения в родную Исландию этого стал рост количества массовых убийств в Америке с применением огнестрельного оружия, в первую очередь в учебных заведениях.



Bjork

Одно из таких громких преступлений, сильно впечатливших Бьорк, произошло в 2012 году в начальной школе Сэнди Хук в штате Коннектикут, в нескольких десятках минут езды от Нью-Йорка, где училась дочь певицы Исадора. Тогда погибло 28 человек.

«Когда мы здесь, я дышу всей Исландией. Если на севере погибнет один человек, мы все пострадаем. Это островной менталитет. В Штатах я, будучи простым островитянином, многочисленное насилие было для меня слишком большим».

Бьорк переехала в США в 2002 году, сразу после рождения дочери, отцом которой является американский музыкант Мэтью Барни. Исполнительница вернулась на родину сразу после начала пандемии коронавируса.







Бьорк призналась, что никогда не любила похороны. Фактически за 20 лет она не посетила ни одной службы для члена семьи.

«Я бы помогла организовать музыкантов и сет-лист, но не могла войти в церковь. Я бы просто разозлилась. Я атеист, так что это было бы похоже на: «Подождите минутку. Здесь есть священник, который никогда не встречал человека, который скончался? Это как если бы МС читал рэп, который он не писал».

Когда мать Бьорк умерла, певица попыталась организовать службу, которую она смогла бы посетить. Вместе со своим братом она устроила нерелигиозные церковные похороны, организованные другом семьи Хильмаром Орном Хилмарссоном, главой скандинавской религии Исландии и бывшим участником стороннего проекта Throbbing Gristle Psychic TV.

Ранее стало известно, что рост насилия в США стал одной из причин возвращения в Великобританию рок-музыканта Оззи Осборна и его супруги Шэрон.